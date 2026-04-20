Cagliari, il noto chef televisivo Joe Bastianich si gode il sole del Poetto

L’entusiasmo è alle stelle a Cagliari per l’arrivo di Joe Bastianich. Il celebre imprenditore e icona televisiva internazionale, ha scelto le atmosfere del capoluogo sardo come palcoscenico per una nuova puntata di Foodish. Il format, che si pone l’obiettivo di esplorare il legame profondo tra gastronomia, radici culturali e territorio, ha trovato in Sardegna l’ambiente ideale per raccontare le eccellenze del Mediterraneo attraverso il carisma del suo conduttore.

La troupe ha fatto tappa in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, ma il vero cuore delle riprese è stato il Poetto. Bastianich ha trascorso diverse ore lungo il litorale cagliaritano, immergendosi nella vivace atmosfera dei chioschi. Sotto l’occhio attento delle telecamere, il ristoratore italo-americano ha esplorato la tradizione dei ricci di mare, simbolo indiscusso della cucina marinara locale, confrontandosi direttamente con i pescatori e i gestori delle storiche attività balneari.

L’obiettivo di Bastianich in questa tappa sarda sembra essere la riscoperta della semplicità: sapori autentici, materie prime d’eccellenza e quel mix di ospitalità e tradizione che rende unica l’offerta gastronomica dell’Isola. Tra un ciak e l’altro, il conduttore non si è sottratto all’abbraccio dei fan e dei tanti turisti incuriositi, confermando Cagliari come una meta sempre più centrale nei circuiti mediatici legati al food e al lifestyle internazionale.

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