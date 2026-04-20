Cagliari, oltre 112.000 visitatori per Monumenti Aperti: è record

Cagliari Monumenti Aperti festeggia 30 anni con un record di 112.000 visite. Orto Botanico e Sotterranei dell'Ospedale Civile sono i siti più visitati

Trenta edizioni e una capacità di stupire che sembra non conoscere confini. Cagliari Monumenti Aperti chiude la sua trentesima edizione segnando un traguardo storico: oltre 112.000 visite registrate, un numero che rappresenta il record assoluto per la manifestazione. Il successo è stato favorito da un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo ideali e da una massiccia presenza di turisti, che hanno affollato le vie della città per riscoprirne i tesori nascosti.

Il dato più significativo emerso quest’anno riguarda la densità dell’affluenza: il numero medio di visitatori per singolo sito è stato il più alto di sempre. In cima alla classifica delle preferenze si conferma l’Orto Botanico, che ha accolto ben 5.830 persone. Grande curiosità anche per i luoghi legati alla storia sotterranea e istituzionale della città: i Sotterranei dell’Ospedale Civile San Giovanni hanno registrato 3.785 ingressi, seguiti dalla Chiesa e Cripta di Sant’Efisio (3.237) e dal fascino misterioso della Casa Massonica, che ha attirato 3.100 visitatori.

Notevole interesse hanno riscosso anche le aperture di Villa Devoto (2.780 visite), sede della Presidenza della Regione, e del Complesso di Santa Croce (2.424), attuale sede del Dipartimento di Architettura. A chiudere la lista dei siti più gettonati, la Galleria Rifugio Don Bosco con 2.200 presenze e il Parco Nervi con 2.100.

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