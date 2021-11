Da giovedì 25 a domenica 28 novembre a Cagliari si terranno i Campionati Italiani Under 23. Le quattro giornate di gare saranno ospitate presso le palestre A e B Coni, con fasi finali al Pala Pirastu. Il CUS Cagliari si presenta con quattordici atleti tra spadisti e fiorettisti impegnati nelle gare individuali e a squadre.

Si parte giovedì 25 novembre con le prove di spada con Laura Paoni nella Spada Femminile e Luca Diana, Giovanni Floris, Alessandro Masala e Francesco Piras nella spada Maschile. Venerdì 26 sarà dedicato alla prova di spada a squadre miste. Il CUS schiera Piras, Diana, Masala, Laura Paoni e la cadetta Anita Melis.

Sabato 27 novembre sarà la volta del Fioretto con Margherita Paoni, Sofia Paoni, Veronica Porcedda e Gaia Ruggeri nella gara femminile e Luca Corrias, Luca Ribaudo e Michele Giovanni Trincas nella gara maschile. Domenica, nell’ultima giornata, il pedana la squadra mista di Fioretto con Trincas, Ribaudo, Sofia Paoni, Martina Simongini, Gaia Ruggeri e il cadetto Gabriel Marini.

In gara nella spada femminile anche Francesca Costa, ex CUS Cagliari, campionessa regionale di spada femminile in carica, ora tesserata per la società torinese dell’Accademia Scherma Marchesa.

La manifestazione è stata presentata nella mattinata di martedì al Palazzo Civico della città alla presenza delle autorità locali e sportive regionali e nazionali. L’organizzazione è affidata all’Accademia d’Armi Athos.

