“Preoccupa la decisione annunciata dall’amministratore delegato della Rai di cancellare dal palinsesto della terza rete il TG regionale della notte”. Lo afferma il Presidente della Regione Christian Solinas. “Tale scelta – prosegue -, che appare non motivata da dati di ascolto non inferiori alla media nel difficile attuale orario di messa in onda, lo è ancor meno in relazione al ruolo di servizio pubblico che la Rai deve svolgere proprio partendo dalle realtà territoriali, cardine del suo compito istituzionale”.

“La Sardegna – aggiunge Solinas -, regione in cui l’editoria vive forse più che in altri luoghi un momento di difficoltà, non puo’ essere privata di una finestra informativa importante, garanzia di un’informazione plurale e libera”.

“Auspico – conclude il Presidente Solinas -, che le varie voci contrarie a questa ipotesi, in campo politico e sindacale, siano ascoltate, e che l’azienda riveda questa decisione”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it