Nel weekend la neve ha raggiunto anche la Sardegna persino sopra gli 800 metri. Le forti nevicate hanno provocato i primi disagi sulla circolazione stradale, in particolare nell’area centrale dell’Isola.

Non solo, oggi ad Aritzo, in provincia di Nuoro, così come a Esterzili e Lanusei le scuole resteranno chiuse per le forti nevicate della nottata, che hanno ricoperto di neve le strade del paese.

