Lo ha stabilito una circolare ministeriale firmata nella serata di ieri. Da oggi, quindi, come anticipato dai quotidiani La Repubblica e La Stampa, basterà la presenza di un solo contagiato in classe per far sì che tutti gli alunni tornino a seguire le lezioni a distanza con la modalità “Dad” (didattica a distanza).

