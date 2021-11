Per quest’anno, la Commissione europea ha stilato un documento dal titolo “Union of equality”, con una lista di espressioni da usare in occasione delle festività natalizie che possa andar bene a tutti, anche a coloro che non sono di fede cristiana. “Ogni persona in Ue ha il diritto di essere trattato in maniera eguale” senza riferimenti di “genere, etnia, razza, religione, disabilità e orientamento sessuale”.

Secondo le nuove linee guida per una “corretta comunicazione”, al posto di “Buon Natale” è preferibile usare l’espressione “Buone feste” o in alternativa “Buone vacanze”. Per la Commissione europea è necessario, per un linguaggio più inclusivo e quindi una società più inclusiva, “evitare di dare per scontato che tutti siano cristiani”.

“Non tutti celebrano le feste cristiane – si legge nel documento -, e non tutti i cristiani le celebrano nelle stesse date. Sii sensibile al fatto che le persone hanno diverse tradizioni religiose e calendari”.

