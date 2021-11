Anche per la giornata di oggi in Sardegna sono previste temperature minime stazionarie, con la città di Cagliari che segna 6°C al mattino. Come ricordato da Confartigianato Sardegna per l’autoriparazione, dal 15 novembre è obbligatorio il cambio gomme invernali nelle zone segnalate per evitare disagi lungo le strade sarde.

Soltanto nella giornata di ieri diversi mezzi pesanti sono slittati sul ghiacchio sulla strada statale 131, e alcuni sono finiti anche di traverso o rovesciati. Il transito sulla Carlo Felice, infatti, è stato interrotto per ore, all’altezza di Campeda, in entrambe le direzioni di marcia. Dal paese di Bonorva fino alla zona industriale di Tossilo si è creata una fila di circa trenta chilometri di auto e camion, spingendo gli automobilisti a deviare per la provinciale di Pozzomaggiore per poter raggiungere l’altopiano di Bara e poi Macomer.

Le forti nevicate si sono abbattute anche nella Barbagia e nel Mandrolisai, con tanti paesi che sono rimasti senza elettricità per quasi l’intera giornata. In diversi Comuni si è resa necessaria la chiusura delle scuole.

L’allerta meteo resterà in vigore per tutta la giornata di oggi, e precisamente per rischio idraulico e idrogeologico nelle regioni del Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Logudoro e in Gallura.

