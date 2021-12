Elena Raluca Serban, 32enne di nazionalità romena, era stata trovata morta nel bagno dell’appartamento, sgozzata, il 18 aprile 2021. Tre giorni dopo, l’allora presunto assassino – poi reo confesso – Gabriel Falloni, 36enne originario di Sorso, era stato arrestato e condotto nel carcere di Brissogne, in Valle d’Aosta, dov’è accaduto il fatto.

Oggi inizia il processo per Falloni, che ha dichiarato di aver reagito violentemente dopo che la donna aveva fatto una battuta a sfondo sessuale. L’aveva aggredita, mettendole le mani al collo, poi aveva mollato la presa ma Serban aveva afferrato un coltello per minacciarlo, finito poi nelle mani del sardo in seguito a una colluttazione tra i due.

Secondo quanto dichiarato dalla Procura, Falloni e Serban si erano conosciuti su un sito d’annunci, dove risultava il numero di telefono della donna, escort. La madre e la sorella della vittima si sono costituite parte civile al processo.

