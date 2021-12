Finisce la parentesi di sole e ritorna il maltempo in Sardegna. La Protezione Civile ha appena diramato un avviso di condizioni meteo avverse per pioggia dalle ore 21 di oggi fino alle 21 di domani: un sistema ciclonico di origine nord-atlantica attraverserà la Sardegna nel corso della giornata di domani.

Questo il testo.

“Sul mare del nord si osserva un sistema ciclonico di origine nord-atlantica caratterizzato da un profondo minimo chiuso al suolo. La saccatura ad esso associata si approfondisce fino al Golfo di Biscaglia. A partire dalle prossime ore la saccatura sopra descritta si approfondirà gradualmente verso sud raggiungendo il Mediterraneo e l’Europa centro-occidentale nel corso della notte. Successivamente si muoverà verso est attraversando la Sardegna nel corso della giornata di domani. Aria calda e umida di origine atlantica convergerà verso il Mediterraneo centrale seguita da aria più fredda di origine polare”.

Le avvertenze: massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente. Inoltre, è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell’evento.

