Sarebbe positivo alla variante Omicron del Covid il passeggero del volo Roma-Alghero che nei giorni scorsi è rientrato in Sardegna dopo un viaggio in Sudafrica. Dell’indiscrezione, per ora non confermata dal laboratorio di microbiologia dell’Aou di Sassari, dà notizia il quotidiano l’Unione Sarda. Si tratta di un uomo di Alghero vaccinato con due dosi che attualmente sta bene ed è in quarantena nel suo domicilio.

L’Aou di Sassari ha inoltre reso noto il primo caso di infezione Delta Plus nel nord Sardegna dopo il primo caso individuato due settimane fa a Carbonia. E’ quello di una donna sessantenne residente in Gallura, vaccinata, che ha contratto all’estero il mutante più contagioso di Delta. La donna è in quarantena e sta bene.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it