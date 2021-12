Iniziano oggi, lunedì 6 dicembre, le restrizioni previste per limitare i contagi da Covid 19 nel periodo natalizio. Nelle ultime settimane anche nell’isola si è registrato un continuo aumento dei casi di positività. E da oggi a Cagliari entrerà in vigore l’obbligo di usare la mascherina all’aperto nelle zone dello shopping introdotte da un’ordinanza del sindaco Paolo Truzzu. Ma soprattutto inizia oggi entra in vigore il cosiddetto Super Green pass che avrà una durata di nove mesi e – qualora i contagi aumentino – permetterà di entrare nei locali ed assistere a spettacoli ed eventi soltanto a chi è vaccinato o è guarito dal Covid. La rivoluzione sarà infatti particolarmente significativa in caso di ingresso di una regione in zona arancione.

A partire da oggi il super green pass consentirà di accedere in tutta Italia ai bar, ristoranti, spogliatoi, teatri, cinema, stadi, discoteche, musei, mostre e sale giochi. La super certificazione verde non verrà invece richiesta per accedere ai luoghi di lavoro né per accedere ai servizi essenziali come supermercati e farmacie.

In zona bianca e gialla si potrà accedere anche con il green pass semplice ad alberghi e strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione, a musei, piscine, palestre, circoli sportivi (spogliatoi inclusi), sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sociali e ricreativi, feste per cerimonie civili e religiose, sale da gioco, scommesse bingo e casinò. In caso di passaggio in zona arancione, tutte queste attività saranno consentite solo con pass rafforzato.

Resta invariato il green pass sui trasporti a lunga percorrenza: il pass base consentirà in zona bianca e gialla di prendere aerei, navi e treni a lunga percorrenza, interregionali e regionali, bus e metro del trasporto pubblico locale, bus con conducente e di usufruire degli impianti di risalita nelle stazioni sciistiche. Quello rafforzato servirà invece in caso di zona arancione per uscire dal proprio comune e per prendere gli impianti di sci.

L’applicazione del ministero utilizzata per la verifica dei certificati verdi permetterà di distinguere i Qr code di chi ha ottenuto i green pass con il vaccino o la guarigione dal Covid o solo con l’esito negativo di un tampone.

