Sette dirigenti medici del San Francesco di Nuoro hanno annunciato ieri le dimissioni con una comunicazione via pec ai vertici di Assl e Ats. La notizia – data questa mattina dal quotidiano La Nuova Sardegna – riporta i riflettori sulla situazione già precaria dell’ospedale nuorese da cui tra qualche giorno, il 13 dicembre, dovrebbero andare via altri due medici, uno assunto con un contratto Covid e un altro per trasferimento. Al Pronto soccorso rimarrebbero quindi appena sette medici contro i diciotto previsti dalla pianta organica. In riferimento alla notizia il Commissario Straordinario Gesuina Cherchi ha comunicato che “grazie alla disponibilità manifestata dalla Dottoressa Maria Francesca Secchi a sospendere temporaneamente il suo trasferimento nell’Unità Operativa di Endoscopia Chirurgica, in accordo con il Dottor Davide Deiana, Responsabile facente funzioni della stessa unità operativa, sarà possibile, fino al 31 dicembre, continuare a garantire la copertura dei turni con i 7 colleghi del Pronto Soccorso, e scongiurare così carichi di lavoro difficilmente sostenibili. Contestualmente la Direzione Sanitaria ATS Sardegna è impegnata al fine di individuare soluzioni a medio termine, che consentano di superare l’emergenza anche dopo il 31 dicembre”.

