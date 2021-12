Si chiamava Tommaso Ugas, aveva diciassette anni ed era di Monastir la vittima del tremendo incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada statale 131 all’altezza dell’uscita per il centro commerciale Conforama, a San Sperate. Il ragazzo si trovava sul sedile posteriore di una Ford Fiesta finita contro il guardrail: alla guida un 21enne, finito al Brotzu, e un sedicenne, seduto accanto al conducente, accompagnato al Policlinico.

Per il diciassettenne non c’è stato purtroppo niente da fare. Il 118 ha soccorso gli altri due feriti portati in ospedale con assegnato un codice rosso: le loro condizioni non sarebbero per fortuna gravi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it