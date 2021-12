Terribile incidente stradale questa mattina nel centro di Cagliari. Verso le 7 del mattino un uomo di 68 anni è stato investito e ucciso da un pirata della strada mentre stava attraversando la strada in via Bacaredda. Dopo l’incidente il conducente dell’auto, una macchina bianca, si è dato alla fuga senza fermarsi per soccorrere la vittima.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I La polizia municipale ha immediatamente avviato le ricerche del pirata della strada verificando le telecamere della zona. Via Bacaredda, bloccata per i rilievi delle forze dell’ordine, è stata la strada è stata riaperta solo dopo qualche ora.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it