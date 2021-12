È stata uccisa a coltellate la donna trovata morta nella sua casa di Quartu, in via Della Musica. La 50enne, di origine romena, era nella sua camera da letto e aveva sul corpo i segni provocati da un’arma da taglio.

I carabinieri di Quartu, che indagano sul tipo di vita della donna e sulle sue frequentazioni, avrebbero già individuato un possibile sospettato, per ora irreperibile.

A lanciare l’allarme questa mattina era stata la sorella della vittima che da tre giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei e ha deciso di avvisare i carabinieri. Insieme ai militari dell’Arma sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno aperto la porta che non presentava segni di scasso, facendo la macabra scoperta.

