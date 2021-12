Sarebbe sul compagno di Mihaela Kleics, la donna di origine romena trovata senza vita oggi in un appartamento in via della Musica, che si starebbero orientando le indagini dei Carabinieri di Quartu sant’Elena. La donna – secondo quanto sta emergendo – conviveva con un uomo sardo da qualche mese. I vicini hanno infatti raccontato di averli visti insieme più volte, ma anche di aver sentito spesso provenire dall’appartamento discussioni e litigi, tanto che più volte sarebbero state chiamate le forze dell’ordine.

La donna è stata trovata oggi nella camera da letto dell’appartamento che aveva preso in affitto. Sul corpo aveva i segni provocati da un’arma da taglio.A lanciare l’allarme questa mattina era stata la sorella della vittima che da tre giorni non riusciva a mettersi in contatto con lei dalla Romania e ha deciso di avvisare i carabinieri.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it