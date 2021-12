Open Campus Srl, società che si occupa di formazione sui temi del digitale, sta organizzando, in collaborazione con SO.So.R, un corso di formazione professionale in “Tecnico qualificato di e-commerce” completamente gratuito, rivolto a disoccupati residenti o domiciliati in Sardegna, che hanno più di 18 anni.

Il corso è finalizzato al raggiungimento della qualifica professionale di e-commerce manager, prevede 420 ore di formazione (di cui 304 in presenza e 116 in remoto) e 180 ore di stage in azienda, e si terrà in tre sedi: Cagliari, Sorgono e Sanluri.

Le lezioni avranno inizio a gennaio/febbraio 2022 e si può inviare la propria candidatura entro il 31 dicembre 2021.

Questa è la pagina web del progetto: https://www.opencampus.it/corso-ecommerce-manager/

Il corso verrà presentato, rispondendo alle domande di chi è interessato o semplicemente a chi è curioso di sapere come verrà articolato il programma, a Sanluri, martedì 14 dicembre dalle 11:00 alle 12:00 presso il Polo Culturale degli Scolopi (Via degli Scolopi); a Cagliari, martedì 14 dicembre dalle 18.30 alle 19.30 presso il coworking di Open Campus (Località Sa Illetta, SS. 195, Km 2,3)

a Sorgono, mercoledì 15 dicembre dalle 11:30 alle 12:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Sorgono (Corso 4 novembre 65).

Si tratta per Sorgono di una bella opportunità perché una sede nel cuore della Sardegna non viene quasi mai scelta come sede di un corso regionale. Ai partecipanti verrà assegnata un’indennità di presenza e anche di viaggio.

