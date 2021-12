Per la prima volta nella storia del calcio italiano, è stata una donna ad aver arbitrato una squadra di serie A. Nella serata di ieri, infatti, il match Cagliari-Cittadella, sedicesimo di finale di Coppa Italia, conclusosi con un 3-1 per i rossoblù, è stato diretto da Maria Sole Ferrieri Caputi, classe 1990 di Livorno. La trentunenne aveva già diretto diverse partite in serie B e in altre serie minori, compresa la Lega Pro. Da poco tempo, infatti, ha diretto la gara Palermo-Monopoli, terminata con un 2-1.

Al suo esordio tra le big del calcio nostrano, la direttrice di gara si è fatta subito conoscere, con sicurezza: tre gialli e tre gol annullati, di cui uno con la correzione del Var. Vicina all’azione, ha fischiato il giusto, senza eccedere.

Oggi la giovane livornese torna a studi e ricerca nella fondazione Adapt e all’Università di Bergamo, in attesa del prossimo fischio d’inizio.

