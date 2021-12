Graziano Mesina ha trascorso la sua prima notte al carcere nuorese di Badu ‘e Carros. Secondo i suoi avvocati, Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, che ieri lo hanno incontrato, l’ex latitante ora 79enne è parso stanco, dimagrito, e comunque non in buone condizioni di salute, tanto che non è da escludere che nei prossimi mesi venga presentata un’istanza al fine di valutare se la sua situazione sia compatibile o meno col regime carcerario.

Intanto a Orgosolo, paese di origine di Mesina – che è stato arrestato a Desulo in casa di una coppia attualmente ai domiciliari per favoreggiamento, nessuno vuole parlare.

