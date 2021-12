Il Comune di Cagliari fa sapere che sono riaperti i termini per acquisire le manifestazioni di interesse da parte del terzo settore per l’ampliamento del catalogo locale dei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e per la loro realizzazione.

Una prima scadenza è fissata per le ore 13 del 29 dicembre 2021. Nel 2022, le scadenze per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono stabilite per la data del 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno.

Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa con raccomandata A/R indirizzata a Servizio Politiche sociali, c/o Ufficio Protocollo del Comune di Cagliari, via Crispi 2, 09124 Cagliari. In alternativa, tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it .

Per richiedere informazioni inviare una email a pluscagliari@comune.cagliari.it.

L’avviso, la scheda adesione, le schede progetto e le determinazioni dirigenziali, sono consultabili e scaricabili attraverso la sezione “Documenti e dati / Bandi e avvisi / Altri bandi e avvisi del portale istituzionale www.comune.cagliari.it.

