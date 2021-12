Gli ospedali sardi a breve non avranno Ostetriche e Infermieri Pediatrici per sostituire le uscite per pensionamento. A lanciare questo allarme, che si aggiunge alle altre carenze di specialisti nei presidi sanitari dell’isola, è il l sindacato delle Professioni Sanitarie Nursing up.

“In questo mese si sono concluse le procedure concorsuali ed è stata pubblicata la graduatoria del concorso per Infermieri che sarà usata per l’assunzione in tutte le aziende sanitarie della Sardegna – si legge in una nota -. Ora è giunto il momento che l’Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna si assicuri che vengano attivati con massima priorità i concorsi pubblici per l’assunzione di Ostetriche e Infermieri Pediatrici .

La carenza di queste due figure di professionisti sanitari sta mettendo in crisi sia gli ospedali periferici che le principali strutture di Cagliari e Sassari.

Dal 1 gennaio 2022 con la nomina dei futuri Direttori Generali risorgono le Asl. Inizierà un difficile processo di riordino di tutti i servizi sanitari regionali sia ospedalieri che territoriali ma senza la disponibilità delle graduatorie necessarie non si potrà procedere all’assunzione del personale sanitario.

Il sindacato Nursing Up ritiene indispensabile per la tenute del sistema sanitario l’immediata attivazione delle procedure concorsuali al fine di sostituire i pensionamenti e consentire l’applicazione del diritto alla mobilità dei professionisti richiedenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it