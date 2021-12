In Sardegna i casi positivi sono aumentati del 43% in una settimana e la variante Omicron inizia a circolare sempre più rapidamente. La situazione, però, coinvolge tutto lo Stivale e per questo il Governo Draghi ha deciso di preparare nuove misure più restrittive in occasione delle festività natalizie.

In primis, a partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green pass verrà ridotta da nove a sei mesi e le mascherine saranno obbligatorie anche all’aperto. Fino al 31 gennaio, invece, è previsto l’estensione dell’obbligo del Super Green pass nel settore della ristorazione, nei locali al chiuso e anche al bancone – come aveva già anticipato ieri in Sardegna il sindaco di Sassari Nanni Campus.

Sono alcune delle nuove norme, secondo quanto riporta l’Ansa, che la cabina di regia convocata a Palazzo Chigi vuole portare avanti per arginare la diffusione dei contagi e in particolare la nuova variante che sembra essere più rapida della Delta Plus nel diffondersi. Le decisioni prese verranno poi confermate in Consiglio dei ministri.

Tra le altre misure, si prevede l’obbligo di mascherina Ffp2 in cinema, teatri, mezzi di trasporto – compreso quello pubblico locale – e agli eventi sportivi. Il Governo, quindi, sta valutando di introdurre prezzi calmierati per questi dispositivi di protezione. Cibi e bevande, poi, non potranno essere consumati nei cinema, teatri ed eventi sportivi al chiuso.

Fino a Capodanno, saranno vietati eventi e feste che possono creare assembramenti all’aperto, mentre se si vuole partecipare a un evento o una festa al chiuso o in discoteca tra il 28 e il 31 dicembre sarà necessaria la terza dose oppure l’esito negativo di un tampone per chi ha effettuato solo due somministrazioni vaccinali. E a proposito di terza dose, si va verso l’anticipo del richiamo: non più dopo 5 mesi ma dopo 4, ma per questo bisognerà aspettare la conferma dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco).

