Le case farmaceutiche stanno sperimentando farmaci sempre più efficaci contro il Sars-Cov-2 che presumibilmente saranno disponibili fra circa un anno. Ma un contributo fondamentale per la cura del Covid potrebbe essere dato dai laboratori sardi. Sardegna Ricerche ha infatti annunciato nei giorni scorsi alcune scoperte su cui stanno studiando i ricercatori dell’Università di Cagliari: tra le più importanti c’è quella di una molecola in grado di impedire al coronavirus di moltiplicarsi e diffondersi. Presupposto fondamentale per la realizzazione di un farmaco specifico in grado di curare efficacemente il Sars-Cov-2.

Ne parliamo in questa audio intervista con il professor Elias Maccioni, docente di Chimica e Farmaceutica nel Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari.

Oltre a fare il punto sulle attuali cure disponibili contro il Covid-19, lo scienziato cagliaritano invita a non sottovalutare i sintomi del virus, ma a rivolgersi prontamente al proprio medico e, nel caso sia necessario, rivolgersi all’ospedale ancor prima che le condizioni del paziente siano realmente gravi. “Si tratta di una patologia che già nel giro di qualche giorno fa capire dove vuole andare a parare – spiega -: in caso di sintomi severi bisogna sottoporsi senza indugio a cure mediche specializzate che possono essere fornite soltanto negli ospedali”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it