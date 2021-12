Fabio Argiolas, militare di 42 anni e ciclista amatoriale, è stato ritrovato morto a Calamosca. L’uomo era uscito di casa, a Monserrato, lunedì sera per una delle sue abitudinarie passeggiate in bici e non ha più fatto ritorno.

I familiari hanno dato l’allarme ieri sera, e dopo le 48 ore di rito sono iniziate le ricerche dell’appassionato delle due ruote, da parte delle forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civile e soccorso alpino.

Questa mattina il suo corpo senza vita è stato ritrovato lungo il tratto costiero fra Calamosca e Capo Sant’Elia. Sono in corso le indagini per capirne le cause.

