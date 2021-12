A Cagliari il soccorso con l’eliambulanza diventa operativo 24 ore su 24. Da oggi, infatti, grazie al lavoro di squadra tra ARNAS (Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione) G. Brotzu, 118 e AREUS, l’elisuperficie del Brotzu raddoppia il servizio e diventa attivo anche nelle ore notturne.

“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo ulteriore obiettivo perché ci permette di soccorrere più velocemente, in tutto il territorio regionale, le persone che hanno bisogno di ricevere un intervento sanitario urgente – spiega il direttore sanitario dell’ARNAS Raimondo Pinna -. Grazie all’elicottero del 118 siamo in grado di intervenire anche nelle zone più decentrate e difficili da raggiungere della nostra regione.” “Con l’apporto e le competenze dei nostri operatori e con l’impegno e la passione di tutti gli attori coinvolti” – prosegue Pinna – “abbiamo lavorato con l’obiettivo di garantire, anche nelle ore notturne, un’assistenza sanitaria ad alto livello di intensività con tempi di intervento molto rapidi soprattutto per le cosiddette patologie tempo-dipendenti quali politraumi, malattie cardiovascolari acute, ictus”.

L’ARNAS G. Brotzu nel 2021 ha registrato quasi 41.000 accessi al pronto soccorso confermandosi centro regionale di riferimento per le emergenze-urgenze; di questi accessi oltre 250 sono stati trasferiti con l’elisoccorso con operatività in diurno e 50 sono stati secondari da e per il Brotzu verso gli altri ospedali.

