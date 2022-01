Un uomo di 39 anni, maresciallo dell’aeronautica di stanza a Perdasdefogu, è morto ieri notte verso le 23,30 in un incidente stradale sulla statale 128 all’interno del centro abitato di Senorbì. I vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Mandas dando supporto al 118 per l’estrazione del conducente di una delle due vetture coinvolte, rimasto incastrato nelle lamiere, purtroppo senza vita. Sul posto i Carabinieri stanno cercando di accertare le cause dell’incidente.

