L’obbligo del Super Green pass per salire sui mezzi pubblici che trasportano gli studenti a scuola è stato cancellato. Basterà la “certificazione base”, così come per chi dovrà salire sui mezzi che garantiscono i collegamenti con le isole minori. Una decisione del Ministero della Salute, su proposta dei Trasporti, che vuole andare incontro a coloro che “per motivi di studio o di salute” devono necessariamente utilizzare quei mezzi di trasporto per raggiungere la terraferma.

Il trasporto scolastico dedicato non è equiparato al trasporto pubblico locale, spiega il ministro Speranza in merito alla disciplina delle certificazioni verdi ed è accessibile fino al 10 febbraio a tutti gli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina Ffp2.

Restano, però, i limiti per le isole maggiore come Sicilia e Sardegna. Chi vorrà spostarsi da e per l’Isola, quindi, dovrà obbligatoriamente esibire il Super green pass, quindi essere vaccinati.

