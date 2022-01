L’Osteria Abbamele di Mamoiada vince l’ultima puntata del programma “4 Ristoranti”, dedicata alle “vie dei pastori della Barbagia”, condotta dallo chef stellato Alessandro Borghese. Il titolare Mauro Ladu ha sfidato il ristorante Sant’Elene di Dorgali, gestito dallo chef Lino Ruiu, l’agriturismo Canales, sempre nei pressi di Dorgali, di Giovanni Nieddu e l’agriturismo Su Pinnettu, a Olzai, di Federico Azuni.

Una scelta non semplice, dove i partecipanti hanno proposto piatti autentici ispirati alla tradizione culinaria del cuore della Sardegna. Tra tutti, però, Mauro Ladu ha dato qualcosa in più: “Il suo spirito contemporaneo, rivisita i piatti della tradizione per trasportare la cucina sarda ‘oltre l’era dei nuraghi dritta nella contemporaneità'”, si legge nel sito di Sky.

