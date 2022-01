Accade nel Nuorese e in Baronia. Diversi conducenti dell’ARST che viaggiano da Galtellì a Dorgali non effettueranno le prossime corse. Il motivo? I mezzi sono affollati dagli studenti, spesso anche più del dovuto, e alcuni di loro sono risultati positivi al Covid.

Lo fa sapere il sindaco di Galtellì Giovanni Santo Porcu che scrive sul suo profilo social: “ARST mi informa che domani non saranno in grado di effettuare il collegamento degli studenti Galtellì-Dorgali… Il problema interesserà anche gli studenti di Orosei, Onifai, Irgoli e Loculi sempre per Dorgali”.

