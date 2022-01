Diciotto vaccini a vuoto. Sono quelli (non) somministrati in un centro vaccinale a Sassari, involontariamente, da un operatore sanitario. L’inoculatore, come riporta l’Ansa, aveva aspirato a vuoto dal flacone, iniettando una ridotta quantità d’aria. Un errore dovuto a stanchezza e automatismo nel compiere l’operazione.

L’hub vaccinale, che inizialmente aveva pensato a quache operatore no vax, ha subito ricontattato i diretti interessati per programmare una nuova vaccinazione per oggi.

Il coordinatore del centro vaccini sassarese, Salvatore Lorenzoni, ha dichiarato all’Ansa: “È stato un errore umano, un operatore nell’aspirare le dosi da un flaconcino di Moderna non si è accorto che in realtà stava aspirando a vuoto”.

“Il sistema – ha aggiunto Lorenzoni – ci ha permesso di tracciare immediatamente le persone coinvolte nell’errore grazie al tracciamento con rispondenza univoca tra utenti registrati e fiala utilizzata per la loro vaccinazione”.

