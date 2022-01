Nella giornata di ieri, attorno alle 18 a Cagliari, un diciottene algerino è stato denunciato per furto aggravato dai carabinieri della stazione di Stampace. Il giovane, domiciliato al centro di accoglienza di Monastir, richiedente asilo politico, avrebbe rubato vari capi di abbigliamento, bigiotteria ed elettronica, nei punti vendita Ovs e Unieuro presenti nel centro commerciale di viale La Playa.

Il diciottenne, poi, li avrebbe nascosti nel giubbotto e in una borsa, superando le casse senza pagare la somma dovuta, circa 100 euro. È stato subito fermato dalla sicurezza e nel frattempo sono intervenute le forze dell’ordine.

La refurtiva è stata integralmente recuperata e restituita alla parte proprietaria. Il giovane è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Cagliari ai sensi dell’articolo 75 del DPR stupefacenti, poiché a seguito di una perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,6 grammi di hashish, posta sotto sequestro.

Attorno alle ore 20, poi, è ritornato sul posto e, introdottosi ancora all’interno del punto vendita Ovs, si è impossessato di vari capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 70 euro. Dopo averli nascosti sulla propria persona, ha superato la barriera delle casse senza pagare il corrispettivo dell’acquisto. Il giovane, una volta bloccato, ha spintonato l’addetto alla vigilanza pronto alla fuga, cadendo però con lo stesso a terra. Giunti nel frattempo i carabinieri sul posto e dato lo stato di agitazione dello straniero, con l’ausilio di un’ulteriore pattuglia della sezione radiomobile di via Nuoro, i militari lo hanno posto in sicurezza conducendolo quindi presso gli uffici della stazione di Stampace.

La refurtiva è stata integralmente recuperata e affidata in custodia alla parte proprietaria. L’arrestato, al termine della redazione degli atti descrittivi di quanto accaduto, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trattenuto presso la “camera di sicurezza” del comando stazione di Villanova, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi al palazzo di giustizia di Cagliari.. Su di lui grava un’imputazione per rapina.

