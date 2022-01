“Quando a Milano non voglio farmi capire dalle persone parlo in sardo“. Lo ha rivelato il calciatore dell’Inter e della Nazionale italiana Nicolò Barella in una intervista su Dazn in cui ha raccontato il suo rapporto con la Sardegna.

“Sono nato a Pirri, e Sestu è il paese dove sono andato a vivere con i miei genitori – ha raccontato -. Sono molto legato alla mia terra e orgoglioso delle mie origini”.

Poi, dopo aver rivolto un pensiero al suo grande idolo Gigi Riva, Barella ha rivelato il suo uso strategico della lingua sarda, parlata quando non vuole farsi capire a Milano.

