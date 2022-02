Niente da fare. La Maddalena non sarà tra le dieci finaliste scelte per concorrere come Capitale della Cultura 2024. Il ministro Dario Franceschini, infatti, ha reso noto l’elenco delle città selezionate, che verranno audite, in video-conferenza, il prossimo 3 e 4 marzo da parte della Giuria, presieduta da Silvia Calandrelli, che comunicherà la candidatura più idonea.

In Sardegna, soltanto la città di Cagliari è riuscita ad entrare nella rosa dei candidati, nel 2015, sotto la Giunta guidata dall’allora sindaco Massimo Zedda, insieme a Lecce, Perugia, Ravenna e Siena. Nel 2016 fu la volta di Mantova; Pistoia nel 2017, Palermo nel 2018, Parma nel 2020 e nel 2021. Procida è, invece, la capitale del 2022, mentre Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023.

Per il 2024, a contendersi il titolo di Capitale della Cultura ci sono: Ascoli Piceno; Chioggia; 3. Grosseto; Mesagne; Pesaro; Sestri Levante con il Tigullio; Siracusa; Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento; Viareggio; Vicenza.

Il titolo sarà valido per un anno e la città vincitrice riceverà in premio un milione di euro per attivare iniziative ed eventi volti a valorizzare culturalmente il proprio territorio.

