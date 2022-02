Via il vecchio distributore di benzina e spazio, nel grande sterrato oggi adibito a parcheggio, al terminal della Metropolitana di superficie che garantirà il trasporto pubblico dei cagliaritani sul lungomare. Con l’acquisizione di numerose aree regionali da parte del Comune di Cagliari è stato avviato il percorso amministrativo che porterà a cambiare radicalmente la porta di accesso al Lungomare Poetto. Il Comune ha approvato ieri la demolizione del vecchio distributore di benzina nella Piazza degli Arcipelaghi (comprese le cisterne di carburante sotterranee), mentre la grande area sterrata di Marina Piccola, limitrofa alle zone militari, sarà adibita al terminal della metro e, presumibilmente, anche ad area parcheggio.

L’operazione – che dovrebbe consentire una più razionale fruizione dell’area soprattutto nei periodi dell’anno con maggiore affluenza – è stata possibile grazie alla acquisizione di numerose aree regionali a prezzo simbolico nel patrimonio del Comune di Cagliari decisa nei giorni scorsi dalla Commissione Patrimonio presieduta da Marcello Polastri.

E’ proprio Polastri che commenta la notizia del restyling sulle sue pagine social.

“Nuova vita per la “porta” d’accesso al Poetto, tra piazza Arcipelaghi e Marina Piccola, con la riqualificazione dell’intera zona che saluterà anche il locale distributore di benzina, e le vicine aree sterrate, con nuovi parcheggi e servizi. Così come la grande area di sosta oggi sterrata che rasenta la zona militare – scrive Polastri -. Esprimo un sentito ringraziamento, come fatto in aula consiliare e durante i lavori della Commissione patrimonio, ai colleghi e alle colleghe Consiglieri e Consigliere comunali di Cagliari, per la positiva votazione che ha consentito l’acquisizione delle aree al Patrimonio comunale, agli uffici per il lungo lavoro e all’assessorato competente”.

