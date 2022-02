Due escursionisti in difficoltà, un uomo e una donna, sono stati soccorsi ieri sera dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias e dagli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino Speleologico sul sentiero Miniere nel Blu che da Masua conduce a Cala Domestica, nell’Iglesiente (Sud Sardegna). I due, che non riuscivano a trovare il percorso di rientro, sono stati localizzati tramite le coordinate GPS del telefono cellulare, soccorsi e accompagnati nel punto dove avevano lasciato le proprie autovetture. Sul posto è stata inviata dalla Sala operativa del 118 anche un’ambulanza del Soccorso Iglesias che hanno verificato le condizioni di salute. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale. L’intervento si è protratto per alcune ore, concludendosi intorno alle 19,30.

