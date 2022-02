Il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi ha un nome familiare per la Sardegna: si chiama EFFIS – acronimo di European Forest Fire Information System, e nasce per supportare i servizi della protezione delle foreste contro gli incendi in tutta Europa.

Il bollettino di oggi 7 febbraio 2022 è allarmante: ci sarebbe un pericolo di incendi molto alto – e senza precedenti vista la stagione – nelle zone di Marsiglia, in Francia, e nel Sud Sardegna.

La notizia viene riportata qui: https://twitter.com/CopernicusEMS/status/1490690542447079428?s=20&t=QKJIZBxKWTdH_GqtL5569A

