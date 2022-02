Si è svolto questa mattina il sopralluogo dell’Assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris, a Dorgali e Cala Gonone, destinatari di due finanziamenti su due differenti interventi – messa in sicurezza del canale tombato che attraversa il paese e intervento sul porto – per un valore complessivo che supera i 3 milioni e mezzo di euro. Un secondo sopralluogo ha invece interessato il porto di “La Caletta” (Siniscola e Posada) in seguito all’interdizione da parte della Capitaneria di porto di una parte dell’infrastruttura per motivi di sicurezza.

“Continua il lavoro di modernizzazione delle infrastrutture in chiave di maggior efficienza e sicurezza, un impegno che abbiamo preso e che continuiamo a portare avanti in sinergia con i Comuni, gli Enti locali e tutti i soggetti interessati”, ha spiegato Salaris nel corso degli incontri a cui hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti delle diverse Amministrazioni comunali e la direzione della Capitaneria di porto.

Il porto di Cala Gonone in particolare – già oggetto di interesse della Regione che aveva finanziato i lavori di ammodernamento della Capitaneria – rientra nel Piano della portualità e fa parte delle infrastrutture oggetto di importanti interventi per un finanziamento in corso di 3 milioni di euro.

Altro importante intervento riguarda il Canale tombato che percorre la via principale di Dorgali e che ora sarà messo in sicurezza: per quest’opera di carattere idraulico era già stato previsto un finanziamento di 300mila euro per la progettazione e altri 3 milioni sono in arrivo dal Ministero. “Si tratta di due importanti interventi che hanno l’obiettivo di potenziare e modernizzare le infrastrutture e i sistemi portuali e che consideriamo necessari in un’ottica di sviluppo del territorio. L’attenzione per Dorgali e il porto di Cala Gonone, considerati strategici dal punto di vista naturalistico e turistico, testimonia la volontà della Regione di continuare a essere un punto di riferimento per le Comunità, nella consapevolezza che a infrastrutture moderne ed efficienti corrispondono sviluppo e crescita economica dei territori”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

Al termine dell’incontro l’Assessore si è spostato a Siniscola per un nuovo sopralluogo, questa volta al porto di “La Caletta” di competenza dei due Comuni di Siniscola e Posada. Il sopralluogo ha fatto seguito a un’ordinanza emessa dalla Capitaneria di porto per l’interdizione di una parte del porto (il molo di sopraflutto presenta problemi strutturali) per il quale si interverrà in urgenza con una serie di interventi quantificati al momento in 2 milioni di euro.

“Si tratta di un importante risultato per la nostra comunità, che arriva grazie al lavoro sinergico delle istituzioni: come consigliera regionale ho riscontrato grande attenzione da parte dell’assessore dei Lavori Pubblici Aldo Salaris, così come ritengo degna di nota la fattiva collaborazione fra l’opposizione da me guidata in consiglio comunale e la maggioranza della sindaca Angela Testone”, ha dichiarato la consigliera regionale Elena Fancello, capogruppo di minoranza in consiglio comunale a Dorgali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it