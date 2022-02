L’episodio è accaduto la scorsa domenica notte, nel quartiere Marina, a Cagliari. Un gruppo di giovani ha accerchiato l’automobilista a bordo di un Suv, colpendo l’auto con calci e pugni e bersagliandola con bottiglie, pietre e sedie. Il fatto è stato ripreso dagli stessi con i loro cellulari, pubblicato sul gruppo Telegram “Risse italiane” ed è subito diventato virale.

La vittima del danneggiamento è il titolare di un locale della zona. L’uomo, di ritorno da lavoro, stava facendo rientro a casa quando si è trovato la strada bloccata dal gruppo di giovani. Dopo aver chiesto loro di lasciarlo passare, è stato travolto dalla reazione violenta degli stessi. Il conducente è riuscito comunque ad allontanarsi e il giorno seguente ha denunciato l’accaduto in Questura.

Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per individuare i responsabili. Il video è stato acquisito e verrà analizzato, in concomitanza con l’analisi delle immagini registrate dalla videosorveglianza dell’area in questione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it