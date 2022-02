“Ma si può lasciare un area cani in queste condizioni? Ok la maleducazione di certe persone che abbandonano i bisogni dei propri animali ma l’area è in totale abbandono ad incominciare dalla cartellonistica buttata nella sabbia e l’assenza nelle vicinanze di cestini adibiti a quel genere di rifiuto”. La denuncia arriva dall’esponente di Arrosa – Difensori della natura, Valerio Spiga, in riferimento allo stato di abbandono dell’area cani sul lungomare Poetto.

“È da mesi in queste condizioni – aggiunge Spiga – ma possibile che nessun amministratore si sia accorto di questo schifo?”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it