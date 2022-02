Due condanne a cinque anni per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. È questa la decisione presa dalla Corte d’appello a Sassari, nel processo sul “caso Alzheimer”, che ha visto coinvolti i due medici Giuseppe Dore, neurologo di Ittiri, e la collega Marinella D’Onofrio.

I professionisti spacciavano la psiconeuroanalisi come una miracolosa cura dell’Alzheimer e di altre forme di demenza.

Assoluzione, invece, per non aver commesso il fatto per il consigliere regionale Antonello Peru, condannato in primo grado a quattro anni. Per gli altri imputati la sentenza è di non doversi procedere per prescrizione del reato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it