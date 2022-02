Il mondo delle campagne sarde arriva a Cagliari. Migliaia di agricoltori si sono riversati in città per denunciare la crisi dell’agricoltura (messa in ginocchio dal caro energia e dall’aumento del prezzo delle materie prime) e chiedere un intervento dello Stato e della Regione. Il corteo – organizzato dalla Coldiretti – è diretto in piazza del Carmine.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it