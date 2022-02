Secondo gli ultimi dati della Fondazione Gimbe, in Sardegna nella settimana dal 16 al 22 febbraio si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (2.202), ma si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi del 21,7% rispetto alla settimana precedente.

In particolare, la provincia di Oristano segna il dato peggiore con 1975 positivi ogni 100mila abitanti, seguita dal Sud Sardegna con 729, Cagliari con 649, Sassari ne registra 596 e Nuoro 509.

Per ciò che riguarda la pressione sugli ospedali, resta sopra la soglia di saturazione la percentuale di posti letto occupati in area medica (22,7%) e in terapia intensiva (13,2%) da pazienti Covid.

