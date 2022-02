La comunità ucraina di stanza a Cagliari si riunirà sabato prossimo alle 16 nella zona portuale davanti a via Roma per esprimere solidarietà ai connazionali attaccati stanotte dalla Russia di Putin. L’invito – che sta girando in queste ore sui social – è stato condiviso dall’associazione di volontariato Organizzazione Cittadini Immigrati che si occupa tra l’altro dello Sviluppo e della promozione della cultura Ucraina in Sardegna.

“Riteniamo – si legge in un post scritto in caratteri cirillici – che questa iniziativa meriti la condivisione e partecipazione di tutti che vogliono sostenere l’Ucraina”.

Inoltre, domenica 27 febbraio saranno celebrate a Cagliari e Sassari delle Messe per la pace in Ucraina e fine dell’aggressione Russa. Le messe saranno celebrate a Cagliari in chiesa Santa Restituta alle 11 e a Sassari nella chiesa di Santa Caterina alle ore 14:30

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it