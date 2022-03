Non si fermano le sanzioni Ue agli oligarchi russi, tra sequestri e congelamenti di barche e ville di lusso. Nell’Isola, oltre ad Alisher Usmanov, che si è visto “congelare” la sua abitazione in Costa Smeralda e il mega yacht Dilbar nel porto di Amburgo, ci sono altri due milionari, “di casa” in Gallura, che sono finiti sotto il mirino della Guardia di finanza.

Il primo si chiama Alexey Mordashov, 56 anni, principale azionista e presidente di Severstal, che opera nel settore metallurgico e energetico e minerario. Solo qualche giorno fa è stato “congelato” il suo Nord, giga yacht di 142 metri, avvistato la scorsa estate di fronte alla spiagga Rena Bianca. Stessa sorte che toccherà alla villa a Porto Rafael, a Palau, di Petr Olegovich Aven, noto uomo d’affari, economista e politico russo, ex ministro di Boris Eltsin e membro della ristretta cerchia di amici di Putin. Inoltre, Aven dirige Alfa-Bank, la più grande banca commerciale russa, e siede nel del consiglio di amministrazione di LetterOne group, un’azienda di investimenti internazionali fondata da Mikhail Fridman e operante nel settore energetico e delle telecomunicazioni.

