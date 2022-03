Sarà sicuramente una protesta pacifica. Ma l’interesse è che sia efficace, Per questo gli autotrasportatori sardi stanno bloccando la principale arteria sarda. Numerosi tir stanno paralizzando la Statale 131 in numerosi punti nell’ultimo tratto in direzione Cagliari. I camion stanno viaggiando lentamente per raggiungere i due presidi allestiti al porto di Cagliari e al porto canale. Altri mezzi pesanti in movimento stanno raggiungendo anche il porto di Olbia e l’attracco dei traghetti per Portoscuso.

