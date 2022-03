Passa per la tecnologia la crescita della città di Cagliari che si affaccia sempre di più verso il futuro. In questa chiave va, infatti, letta la sottoscrizione di un accordo tra l’amministrazione comunale e Fastweb grazie alla quale il capoluogo sardo potrà, entro il 2023, dotarsi di nuovi impianti di videosorveglianza, avere una rete WiFi più potente e acquisire dati tramite appositi sensori che verranno collocati nei punti strategici.

Un passo avanti verso una “smart city” tra le più all’avanguardia d’Italia quello presentato questa mattina, venerdì 18 marzo 2022, nella Sala del Retablo al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. “L’obiettivo principale – ha spiegato il primo cittadino cagliaritano – è aumentare la sicurezza dei concittadini attraverso il potenziamento del sistema di telecamere in zone particolarmente sensibili, come le aree intorno agli edifici scolastici, le zone del commercio e della movida. Ma vogliamo anche pensare ai servizi utili per tutti come un WiFi più efficace per tutti e una serie di sensori che ci daranno parecchie informazioni sulla nostra città perché finiranno in una grande “control room” che diventerà uno strumento utile all’amministrazione per prendere le sue scelte”.

L’evoluzione tecnologica abbraccia più campi e assicura molteplici esigenze per l’amministrazione che potrà adottare scelte maggiormente consapevoli utilizzando i dati raccolti ma allo stesso tempo potrà sfruttare le dotazioni tecnologiche per dare ai cittadini una maggiore sicurezza. E questo verrà fatto con numeri e immagini alla mano che consentiranno di prendere decisioni non più, in alcune occasioni, superate nel tempo, ma di avere uno spaccato attuale e aggiornato su quanto accade.

Accanto al sindaco, il presidente del Consiglio Comunale Edoardo, l’assessore all’Innovazione tecnologica, Alessandro Guarracino, il dirigente del Servizio Innovazione Tecnologica, Riccardo Castrignanò e il rappresentante di Fastweb, Onofrio Pecorella.

“Era una richiesta forte quella del WiFi e della videosorveglianza – ha aggiunto Edoardo Tocco – perché la cittadinanza chiede servizi e tranquillità. La sicurezza è fondamentale e l’utilizzo di strumenti come questi non deve certo essere vissuta come la presenza di un occhio indiscreto ma come uno strumento per dare serenità che mancava da tanto”.

Un percorso che sarà necessariamente fatto a tappe ma al quale Cagliari arriva con il deciso intento di farsi trovare pronta per dare già a fine 2023 le prime conferme ai suoi cittadini.

“Ci fa piacere avere accanto Fastweb – ha proseguito il sindaco Truzzu – perché avere un partner così importante ci aiuta nel nostro percorso di miglioramento tecnologico”.

Come ha confermato l’assessore Alessandro Guarracino nel suo intervento in conferenza, “è importante sottolineare che non si tratta solo di un progetto di videosorveglianza ma di un qualcosa molto più ampio rispetto alle implementazione dell’attuale dotazione. Anche perché utilizzeremo le immagini non solo per la sicurezza e la sorveglianza, ma in ambiti differenti come il traffico, l’ambiente, il territorio in generale. E, poi, in chiave turistica, migliorare la qualità delle connessioni disponibili alla rete Free WiFi. In più, i sensori IoT ci consentiranno di rilevare tutta una serie di parametri importanti per la programmazione delle politiche di varia natura: mobilità, controllo delle masse, ambiente, inquinamento e altro ancora”.

Prezioso in questo contesto anche l’apporto dell’Università di Cagliari che prenderà parte al progetto dando un contributo importante soprattutto nel monitoraggio delle isole di calore.

La parte tecnica è affidata al Servizio Innovazione Tecnologica, guidato dal Dirigente Riccardo Castrignanò. “Uno degli aspetti più interessanti è che i dati si evolveranno in cloud e questo ci permetterà un più ampio utilizzo dei dati, ma soprattutto di poterlo fare in tempo reale”.

“Ci fa piacere – ha concluso Onofrio Pecorella, Head of Local Government Sales Fastweb – aver dato il nostro contributo ad un progetto così ambizioso fatto dal Comune. Un progetto che guarda al presente ma con una forte proiezione verso il futuro. Ed è importante che accanto a noi ci sia anche l’Università perché significa che pubblico e privato possono collaborare per dare valore alla comunità”.

