Era sceso dalla sua Ford Ka sporgendo il collo per raccogliere una bottiglietta di plastica che si trovava all’altezza del cancello automatico, ma probabilmente ha calcolato male i tempi ed essendo il cancello in movimento è rimasto schiacciato.

E’ stata ricostruita in questo modo dagli inquirenti la tragedia che ieri ha coinvolto un poliziotto in pensione di 65 anni davanti alla sua abitazione in via Petrarca a Quartu Sant’Elena. Stefano Tanzi, questo il nome della vittima, stava uscendo dal parcheggio condominiale a bordo della propria auto quando è sceso dal veicolo probabilmente per raccogliere una bottiglietta di plastica che si trovava vicino alla parte finale del cancello automatico, ma l’inferriata lo avrebbe colpito all’altezza del collo. Quando sono arrivati i soccorsi per Tanzi non c’è stato più nulla da fare.

