Notizie meteo rassicuranti per i cagliaritani in fibrillazione per la mancanza di pellet e di legna da ardere per stufe e caminetti. La primavera sembra infatti arrivata in Sardegna e le temperature sono in aumento con valori tra 13°C e 18°C con picchi vicini ai 20°C (nella Nurra).

Eppure nonostante il sole – come abbiamo raccontato su Cagliaripad – stamattina sulla statale 130 all’altezza di Assemini si è formata una lunghissima coda di auto che disperatamente si dirigevano verso un conosciuto rifornitore di pellet. Lo sciopero dei trasportatori ha fatto sì che le scorte di pellet siano finite, ma già da oggi sono arrivati nuovi rifornimenti. Così, quasi fossimo in gennaio, orde di freddolosi acquirenti hanno assaltato sin dalle sei di mattina l’esercizio sulla 130 per acquistare il prezioso pellet. Sono dovuti intervenire anche i Vigili per far defluire il traffico. Ma nonostante il tetto massimo di 5 pezzi il combustibile per stufe pare sia finito anche per questa giornata. Per placare questo panico da pellet i negozianti hanno comunque rassicurato i cagliaritani: ci saranno abbastanza scorte anche nei prossimi giorni.

“Vagli a spiegare che è primavera”, cantava Fabrizio De Andrè in Storia di un impiegato. (az)

