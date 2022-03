“Volotea, prima compagnia ad aver annunciato interesse per operare la rotta Cagliari-Roma Fiumicino anche dopo la scadenza dell’attuale periodo di continuità territoriale, sta analizzando in questi giorni i dati sulle rotte operate da e per la Sardegna negli scorsi mesi e sta valutando quali altri collegamenti potrebbero essere operati nello stesso periodo tra gli scali isolani e i principali aeroporti italiani”.

È lo stesso vettore low cost ad annunciarlo in una nota stampa a sole ventiquattro ore dalla disponibilità data ieri da Ita a garantire i voli da e per la Sardegna senza compensazioni economiche. Volotea conferma il proprio interesse a coprire le rotte sarde ed esprime “grande soddisfazione constatando quanto il mercato sardo sia diventato sempre più attrattivo. Prova ne è – si legge nella nota – il recente annuncio dell’interesse di un’altra compagnia aerea disponibile a operare collegamenti dai principali scali dell’isola verso Roma Fiumicino e Milano Linate”.

